東亞跌幅擴至逾12%　受累去年少賺24%　第二次中期息削至22仙

東亞銀行（0023）公布截至去年12月底全年業績，歸屬股東應佔溢利按年跌24%至35.01億元，第二次中期息為22仙，減少42%，全年派息61仙，按年跌11.6%。

受到消息拖累，東亞股價跌幅在午後明顯擴大，最新報13.96元，挫12.3%。



該行指出年內淨利息收入按年減少7.3%至153.22億元，主要是受到利率下跌，導致淨息差收窄19個基點至1.9厘。

東亞去年少賺24%。（資料圖片）

非利息收入增加28%

該行又表示年內非利息收入增加28%至56.97億元，其中服務費及佣金收入淨額按年增加14.8%至32.16億元，主要是由於投資活動和第三方保單銷售佣金貢獻持續增長。交易﹑金融工具重估及相關對沖的淨利潤增加6.63億元或44.9%，主要受惠於客戶交投活躍，帶動結構性產品和外匯業務收入上升。

該行表示，年內撥備前經營溢利按年跌1.3%至111.98億元。

東亞表示，年年金融工具減值損失為56.42億元，按年增加2.6%。與商業房地產相關撥備佔整體貸款損失撥備的77%。由於商業房地產行業持續受不明朗因素影響，該行採取審慎措施，降低相關貸款敞口。

減值貸款比率降至2.69%

該行表示，截至去年12月底，減值貸款比率為2.69%，按年下跌0.03個百分點，涉及金額為147.93億元。

該行又表示，年年貸款減值準備為60.44億元。