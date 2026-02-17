美股｜道指早段跌近百點 納指挫1% Tesla跌3%
撰文：蕭通
出版：更新：
美股周二（2月17日）早段下跌，道指最新跌近百點，納指跌逾1%。
本港時間2月17日
【22:50】Nvidia微軟同挫逾1%
道指最新報49,410點，跌90點或0.18%；納指最新報22,306點，跌239點或1.06%；標普500指數現報6,794點，跌41點或0.61%。
重磅科技股方面，Tesla跌3.11%、Nvidia跌1.27%、微軟挫1.38%、Amazon跌1.07%。蘋果公司（Apple）則升1.30%。
【22:49】布油跌逾1.5% Bitcoin現報6.68萬美元
油價方面，紐約原油期貨現時每桶62.47美元，跌0.28元或0.45%；倫敦布蘭特期油每桶報67.55元，跌1.10美元或1.60%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報66,806.14美元、24小時內約跌0.6%。
2026馬年投資布局 貴金屬成焦點板塊 專家教路衍生工具博反彈海豚研究｜當爛行情遇上爛業績——Coinbase何時觸底？海豚研究｜應用材料AMAT——Capex大周期，半導體設備股春天來了！金價再失5000美元關 分析師稱或掀連鎖反應 加劇跌勢美股｜道指收市跌669點 納指挫2.03% 蘋果瀉半成