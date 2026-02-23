美股｜關稅政策不確定　道指早段跌逾800點　三大指數同挫逾1%

美國關稅政策的不確定性，引發投資者不安。美股周一（2月23日）早段下跌，道指曾跌850點，最新仍跌逾700點；三大指數同挫逾1%。



圖為2026年1月21日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）正在工作，螢幕上顯示美國總統特朗普（Donald Trump）在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）會議上的演講。（Reuters）

本港時間2月24日

【00:24】Tesla跌逾3% 美國運通挫逾7%

道指最新報48,859點，跌766點或1.55%；納指最新報22,591點，跌294點或1.29%；標普500指數現報6,831點，跌77點或1.13%。

重磅科技股方面，Tesla跌3.62%、Amazon跌2.73%、微軟跌2.70%；Nvidia則漲0.14%、蘋果公司（Apple）升0.60%。另外，金融股受壓，美國運通（American Express）跌7.56%，暫為跌幅最大道指成份股。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

本港時間2月23日

【23:25】Tesla微軟跌逾2% Apple升逾1%

道指最新報48,929點，跌696點或1.40%；納指最新報22,750點，跌135點或0.59%；標普500指數現報6,862點，跌46點或0.67%。

重磅科技股方面，Tesla跌2.10%、Amazon跌2.49%、微軟跌2.05%；Nvidia則漲0.87%、蘋果公司（Apple）升1.03%。

【22:49】Tesla跌近2% Nvidia升逾1%

道指最新報49,392點，跌233點或0.47%；納指最新報22,776點，跌109點或0.48%；標普500指數現報6,890點，跌19點或0.28%。

重磅科技股方面，Tesla跌1.92%、Amazon跌1.95%、微軟跌2.31%；Nvidia則漲1.35%、蘋果公司（Apple）升0.03%。

【22:47】油價上揚 Bitcoin現報6.58萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶67.09美元，升0.61元或0.92%；倫敦布蘭特期油每桶報71.85元，漲0.55美元或0.77%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報65,821.67美元、24小時內跌逾2%。