恒生指數跌幅擴大　快手績後瀉逾6%　九毛九漲逾7%｜持續更新

撰文：劉紹蘭
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市場憂慮歐洲再度爆發疫情而封城，拖累經濟復甦，美股三大指數再度下跌。道指收市挫308點或0.94%，報32423點；標指倒跌0.76%，收報3910點；納指亦挫1.12%，收報13227點。
【09:44】快手曾跌逾7%
恒生指數跌幅一度擴大至逾百點，現跌188點或0.66%，報28309點；成交額171.43億元。
快手（1024）一度跌逾7%，現仍跌5.9%，報283.6元。
吉利（0175）持續跌勢，跌幅曾瀉逾7%，低見20.9元，現仍跌6.2%，報21.15元。
海底撈（6862）低見53.2元，挫近2%，現報53.5元，跌1.4%。九毛九（9922） 則漲逾7%，報29.6元。
【09:20】恒生指數小幅低開
恒生指數低開59點或0.21%，報28437點，成交額32.37億元；恒生科指開報8283點，跌11點或0.14%。國企指數低開27點或0.25%，報11083點。
小米（1810）績前開報25.75元，升0.4%；騰訊（0700）績前開升0.4%，報631元；阿里巴巴（9988）開升1.13%，報232.6元；美團（3690）開升0.72%，報306元。快手（1024）績後開跌3.3%，報291.4元。
藥明生物（2269）績後開跌1.4%，報86.15元。
海底撈（6862）績後開跌1.2%，報53.6元。九毛九（9922） 開漲3%。
友邦（1299）開升0.4%，報96.75元；港交所（0388）跌0.5%，報446.8元；滙豐（0005）跌0.8%，報45元。