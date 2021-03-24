港股半日跌542點穿二萬八　吉利挫逾13%　快手插逾一成｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-24 12:15

市場憂慮歐洲再度爆發疫情而封城，拖累經濟復甦，美股三大指數再度下跌。道指收市挫308點或0.94%，報32423點；標指倒跌0.76%，收報3910點；納指亦挫1.12%，收報13227點。

【12:10】恒生科指半日跌2.8%

恒生指數半日跌542點或1.9%，中午收報27954點，成交額1,042億元；恒生科指收報8057點，跌237點或2.8%。國企指數跌242點或2.2%，收報10868點。

吉利（0175）持續跌勢，半日挫逾13%，中午收報19.56元，跌穿20元關，成交額41.4億元，暫為藍籌表現最差。

恆安國際（1044）逆市升1.1%，中午收報52.15元；龍湖集團（0960）升0.3%，收報46.2元。

騰訊（0700）績前跌1.11%，中午收報621.5元；美團（3690）挫4.4%，收報290.4元；京東（9618）跌1.11%，收報319.4元；小米（1810）跌2.7%，收報24.95元；快手（1024）挫10.7%，收報269元；惟阿里巴巴（9988）微升0.3%，收報230.6元。

濠賭股亦受壓，金沙（1928）半日跌4.4%，報37.1元；銀娛（0027）亦跌4%，收報66.65元；美高梅 （2282） 今早曾近兩成，低見10.9元，收市報13.28元，跌2.1%。

開拓藥業（9939）一度跌超三成，低見24.8元，最新跌26%，報26.85元，成交額2.29億元。復星醫藥（2196）挫近半成，報32.45元；中生製藥（1177）跌逾3%，報8.05元；康希諾（6185）亦大跌近6%，報265元；惟藥明（2269）倒升0.92%，報88.2元。

【11:36】滬指失守3400點關

內地股市持續向下，滬指中午收報3369點，半日跌41點或1.22%，成交額2,248億元人民幣；深證成指數收報13423點，跌184點或1.35%，成交額2,718億元人民幣。

滬深300指數收報4939點，跌69點或1.4%；創板指收報2636點，跌31點或1.2%。

【11:25】眾安在綫瀉逾9%

港股曾觸及27900點，現跌幅擴至578點或2%，報27918點。科指跌逾3%，報8025點。

眾安在綫（6060）去年虧轉盈，仍瀉逾9%，報45.85元。

友邦（1299）跌近3%，報93.55元；中國財險（2328）跌2.3%，報6.25元。

【10:50】泡泡瑪特創新低 一度跌逾8%

恒生指數最新跌453點或1.6%，報28044點。

思摩爾（6969）昨曾插逾兩成，今日早段曾彈4.5%，高見50.2元， 最新轉跌逾3%，報46.45元。

泡泡瑪特 （9992）一度跌逾8%，破底低見50.1元創新低，最新跌5.4%，報51.25元。

【10:31】港股跌穿28000點大關

港股跌勢加劇，跌穿28000點大關，低見27997點，現報27999點，跌497點或1.8%。國企指數亦跌穿11000點關，現報10907點，跌203點或1.8%；科技指數跌225點或2.71%，報8070點。

【10:21】快手續瀉逾一成

快手（1024）續瀉逾一成，最新跌11%，報268元。

恒生指數最新跌464點，報28032點。

【10:18】小米跌2%

騰訊（0700）放榜前逆市升0.24%，報630元；阿里巴巴（9988）亦升0.26%；小米（1810）則跌2%。

【10:10】港股跌穿28100點

恒生指數跌勢持續，現跌404點或1.42%，報28083點。

信義光能﹙0968﹚報12.92元，瀉7.58%，成交額2.12億元。

【10:07】吉利續插逾一成

吉利（0175）跌幅擴大，低見20.15元，現跌10.2%，報20.25元。

【10:03】恒生指數跌341點

港股跌穿28200點水平，最新跌341點或1.2%，報28155點。

【10:00】日經指數跌逾200點

亞太區股市向下，日經225指數最新跌268點或0.93%，報28727。韓國KOSPI指數跌0.19點或0.01%，報3004。

【09:52】吉利插逾8%

恒生指數跌幅再加大，現跌274點或0.96%，報28222點；成交額301億元。

吉利（0175）一度跌至20.6元，仍插8.4%，報20.65元。

澳門今日起暫停接種復必泰疫苗，濠賭股齊挫，銀娛 （0027）跌近4% ，金沙 （1928） 跌4.6%；美高梅 （2282） 一度瀉近兩成，低見10.9元，最新跌5%；永利 （1128） 跌近半成；新濠 （0200） 跌逾4%。

【09:50】滬深300指數 失守5000點關

內地股市今早向下，三大指數低開。滬指開報3394點，低開17點或0.51%，現報3399點，跌12點或0.36%；深證成指數開報13529點，低開77點或0.57%，現報13567點，跌39點或0.3%；滬深300指數現報4990點，跌18點或0.4%；創板指現報2666點，跌1點或0.05%。

【09:44】快手曾跌逾7%

恒生指數跌幅一度擴大至逾百點，現跌188點或0.66%，報28309點；成交額171.43億元。

快手（1024）一度跌逾7%，現仍跌5.9%，報283.6元。

吉利（0175）持續跌勢，跌幅曾瀉逾7%，低見20.9元，現仍跌6.2%，報21.15元。

海底撈（6862）低見53.2元，挫近2%，現報53.5元，跌1.4%。九毛九（9922） 則漲逾7%，報29.6元。

【09:20】恒生指數小幅低開

恒生指數低開59點或0.21%，報28437點，成交額32.37億元；恒生科指開報8283點，跌11點或0.14%。國企指數低開27點或0.25%，報11083點。

小米（1810）績前開報25.75元，升0.4%；騰訊（0700）績前開升0.4%，報631元；阿里巴巴（9988）開升1.13%，報232.6元；美團（3690）開升0.72%，報306元。快手（1024）績後開跌3.3%，報291.4元。

藥明生物（2269）績後開跌1.4%，報86.15元。

海底撈（6862）績後開跌1.2%，報53.6元。九毛九（9922） 開漲3%。

友邦（1299）開升0.4%，報96.75元；港交所（0388）跌0.5%，報446.8元；滙豐（0005）跌0.8%，報45元。