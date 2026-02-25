美股｜道指收市升307點　納指漲1.26%　Nvidia績前升1.44%

市場繼續關注人工智能（AI）技術風險，以及Nvidia將在收盤後公布業績。美股周三（2月25日）早段造好，道指至收市升307點，納指漲1.26%。



圖為2025年12月1日，美國交易員紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間2月26日

【05:15】微軟升近3% Circle飆35%

道指收市報49,482.15點，升307.65點或0.63%；納指收報23,152.08點，漲288.40點或1.26%；標普500指數收報6,946.13點，升56.06點或0.81%。

重磅科技股方面，微軟升2.99%、Tesla漲1.94%、Nvidia漲1.44%、蘋果公司（Apple）升0.77%、Amazon漲0.99%。

另外，穩定幣發行商Circle上季收益勝預期，股價飆35.47%。

【05:05】中概股指數收跌0.48%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.48%。其中，阿里巴巴ADR跌0.54%。

2025年11月6日，美國加州聖克拉拉市矽谷（Silicon Valley）的Nvidia大樓。（Getty）

【04:32】美元指數下跌 現貨金價上揚

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於97.70，跌0.15%。其中，美元兌日圓最新報156.37，升0.35%。

金價上升。現貨黃金每盎司最新報5,187.27美元，漲43.27美元或0.84%。

【04:30】紐約期油跌0.3% Bitcoin報6.88萬美元

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報65.42美元，跌0.21美元或0.31%。倫敦布蘭特期油收報70.85美元，則升0.08美元或0.11%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報68,824.37美元、24小時內升逾2%。

【04:10】恒指夜期收報26,947點 高水181點

恒指夜市期指收報26,947點，升189點，較恒指收市26,765點，高水181點，成交7,974張。

金價：圖為2006 年5 月30 日，南非傑米斯頓（Germiston）的蘭德精煉廠（Rand Refinery）展示的金條。（Reuters）

本港時間2月25日

【22:51】Nvidia微軟Amazon同漲逾1%

道指最新報49,390點，升216點或0.44%；納指最新報23,124點，漲261點或1.14%；標普500指數現報6,935點，升45點或0.66%。

重磅科技股方面，微軟升1.85%、Nvidia升1.30%、Amazon漲1.03%、蘋果公司（Apple）升0.50%。

【22:44】油價微跌 Bitcoin現報6.6萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶65.47美元，跌0.16元或0.24%；倫敦布蘭特期油每桶報70.56美元，跌0.02美元或0.03%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報66,269.0美元、24小時內升逾4%。