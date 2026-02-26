美股｜道指早段曾升逾300點 納指跌逾百點 Nvidia挫逾3%
撰文：蕭通
出版：更新：
美國首次申領失業救濟人數少於市場預期。美股周四（2月26日）早段個別發展，道指最多曾漲逾300點，目前升幅收窄；納指則跌逾百點。
本港時間2月26日
【22:50】Tesla跌逾1%
道指最新報49,671點，升189點或0.38%；納指最新報22,991點，跌160點或0.69%；標普500指數現報6,926點，跌20點或0.29%。
重磅科技股方面，Nvidia跌3.40%，暫為跌幅最大道指成份股；Tesla跌1.34%、Amazon跌0.45%。蘋果公司（Apple）則升0.15%。
數據方面，美國勞工部公布，首次申領失業救濟人數按周增加4,000，增至21.2萬人，少於市場預期的21.6萬人；續領人數按周減少3.1萬，降至183.3萬人，也少於市場預期的185.8萬人。
【22:39】油價跌逾1% Bitcoin現報6.79萬美元
油價方面，紐約原油期貨現時每桶 64.29美元，跌1.13美元或1.73%；倫敦布蘭特期油每桶報69.89美元，跌0.80美元或1.13%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報67,959.08美元、24小時內升逾1%。
