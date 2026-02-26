美股｜道指轉跌逾百點　納指曾挫2%　Nvidia曾跌逾半成

美股周四（2月26日）早段下跌，道指從最多曾漲逾300點，其後倒跌；納指更最多曾挫2%。 其中，剛於前一天公布季績的Nvidia曾挫5.6%。



圖為2025年12月1日，美國交易員紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間2月27日

【01:05】Tesla跌近3%

道指最新報49,295點，跌186點或0.38%；納指最新報22,782點，跌369點或1.60%；標普500指數現報6,879點，跌66點或0.96%。

重磅科技股方面，Nvidia跌4.49%，暫為跌幅最大道指成份股；Tesla跌2.87%、Amazon跌1.55%。蘋果公司（Apple）則跌0.81%。

圖為2024年3月28日，2022年5月鏡頭拍到英偉達（Nvidia，又譯輝達，股票編號NVDA）在美國加州聖克拉拉（Santa Clara）公司總部的公司標誌。（Courtesy NVIDIA/Handout via REUTERS）

本港時間2月26日

【22:50】Tesla跌逾1%

道指最新報49,671點，升189點或0.38%；納指最新報22,991點，跌160點或0.69%；標普500指數現報6,926點，跌20點或0.29%。

重磅科技股方面，Nvidia跌3.40%，暫為跌幅最大道指成份股；Tesla跌1.34%、Amazon跌0.45%。蘋果公司（Apple）則升0.15%。

數據方面，美國勞工部公布，首次申領失業救濟人數按周增加4,000，增至21.2萬人，少於市場預期的21.6萬人；續領人數按周減少3.1萬，降至183.3萬人，也少於市場預期的185.8萬人。

【22:39】油價跌逾1% Bitcoin現報6.79萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶 64.29美元，跌1.13美元或1.73%；倫敦布蘭特期油每桶報69.89美元，跌0.80美元或1.13%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報67,959.08美元、24小時內升逾1%。