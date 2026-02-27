人行︰將遠期售匯業務外匯風險準備金率下調為0

撰文：黃捷
人民幣近日走強，逼近6.8算之際，中國人民銀行決定將遠期售匯業務的外匯風險準備金率下調為0。

離岸人民幣兌美元短線快速走低逾100點，

