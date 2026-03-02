美股｜道指挫近600點後跌幅收窄　納指轉漲百點　油價飆逾5%

美股周一（3月2日）低開，投資者擔憂中東戰事可能持續蔓延，擾亂全球貿易路線，並再次引發通脹壓力。道指早段曾跌599點，目前跌幅大幅收窄。



圖為2026年2月27日，一名交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間3月3日

【01:30】現貨金價現升0.51%

金價上升。現貨黃金每盎司最新報5,305.04美元，漲27.14美元或0.51%。

【01:23】Nvidia升逾3%

道指最新報48,968點，跌9點或0.02%；納指最新報22,780點，升112點或0.50%；標普500指數現報6,886點，漲7點或0.11%。

重磅科技股方面，Nvidia升3.40%，暫為升幅最大道指成份股；微軟漲2.07%，蘋果公司（Apple）漲0.72%、Tesla亦升0.23%；Amazon則跌0.49%。

【01:26】油價升幅收窄至逾5% Bitcoin現報6.66萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶 70.55美元，升3.53美元或5.27%；倫敦布蘭特期油每桶報77.11美元，漲4.24美元或5.82%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報69,412.89美元、24小時內升逾5%。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

本港時間3月2日

【22:48】Nvidia升逾1%

道指最新報48,664點，跌313點或0.64%；納指最新報22,565點，跌103點或0.46%；標普500指數現報6,843點，跌35點或0.52%。

重磅科技股方面，Nvidia升1.37%，暫為升幅最大道指成份股；Tesla跌1.29%、Amazon跌1.14%。蘋果公司（Apple）則跌0.49%。

【22:46】國際油價升逾6% Bitcoin現報6.66萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶71.18美元，升4.16美元或6.21%；倫敦布蘭特期油每桶報78.26美元，漲5.39美元或7.40%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報66,666.67美元、24小時內約跌0.%。