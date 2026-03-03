美股｜道指早段瀉逾1100點　三大指數同挫2%　油價飆7%　金價挫5%

市場繼續關注伊朗戰事，美股周二（3月3日）大幅低開，道指最新跌逾1100點，三大指數同挫逾2%。與此同時，國際油價飆逾7%，現貨黃金挫逾5%。



圖為2025年12月1日，美國交易員紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間3月3日

【22:50】現貨黃金跌逾5%

現貨黃金日內暴跌300美元，現報每盎司5021.03美元，跌幅5.65%。

【22:49】Tesla跌逾3%

道指最新報47,798點，跌1,106點或2.26%；納指最新報22,257點，跌491點或2.16%；標普500指數現報6,741點，跌140點或2.04%。

重磅科技股方面，Tesla挫3.22%、Nvidia跌2.08%、Amazon跌2.06%、微軟跌0.92%，蘋果公司（Apple）跌0.93%。

【22:45】油價升逾7% Bitcoin現報6.65萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶77.05美元，升5.82美元或8.17%；倫敦布蘭特期油每桶報 83.73美元，漲5.99美元或7.71%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報66,563.99美元、24小時內約跌0.8%。