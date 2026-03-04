美股｜道指反覆漲逾300點　納指最新升近1.5%

有消息指伊朗秘密接觸美國，尋求透過談判結束戰事。美股周三（3月4日）反覆造好，道指一度跌逾百點後反彈，最新升逾300點，納指漲近1.5%。



圖為2025年12月1日，美國交易員紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間3月5日

【00:56】Tesla及Amazon同升逾3%

道指最新報48,826點，漲325點或0.67%；納指最新報22,844點，升327點或1.45%；標普500指數現報6,876點，升59點或0.88%。

重磅科技股方面，Amazon升3.29%，暫為升幅最大道指成份股；Tesla漲3.54%、Nvidia漲1.64%；蘋果公司（Apple）升0.53%。

2025年3月24日，中國北京，圖為美國電動車品牌特斯拉（Tesla）的超級充電站。（Reuters）

本港時間3月4日

【22:52】Tesla及Nvidia同升逾1%

道指最新報48,429點，跌71點或0.15%；納指最新報22,653點，升136點或0.61%；標普500指數現報6,826點，升10點或0.15%。

重磅科技股方面，Amazon升2.44%，暫為升幅最大道指成份股；Tesla漲1.56%、Nvidia漲1.43%；蘋果公司（Apple）則跌0.47%。

【22:45】油價微升 Bitcoin重上7.1萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶74.85美元，升0.29美元或0.39%；倫敦布蘭特期油每桶報 82.01美元，漲0.61美元或0.75%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報71,669.48美元、24小時內升逾7%。