美股｜道指反覆漲逾300點 納指最新升近1.5%
撰文：蕭通
出版：更新：
有消息指伊朗秘密接觸美國，尋求透過談判結束戰事。美股周三（3月4日）反覆造好，道指一度跌逾百點後反彈，最新升逾300點，納指漲近1.5%。
本港時間3月5日
【00:56】Tesla及Amazon同升逾3%
道指最新報48,826點，漲325點或0.67%；納指最新報22,844點，升327點或1.45%；標普500指數現報6,876點，升59點或0.88%。
重磅科技股方面，Amazon升3.29%，暫為升幅最大道指成份股；Tesla漲3.54%、Nvidia漲1.64%；蘋果公司（Apple）升0.53%。
本港時間3月4日
【22:52】Tesla及Nvidia同升逾1%
道指最新報48,429點，跌71點或0.15%；納指最新報22,653點，升136點或0.61%；標普500指數現報6,826點，升10點或0.15%。
重磅科技股方面，Amazon升2.44%，暫為升幅最大道指成份股；Tesla漲1.56%、Nvidia漲1.43%；蘋果公司（Apple）則跌0.47%。
【22:45】油價微升 Bitcoin重上7.1萬美元
油價方面，紐約原油期貨現時每桶74.85美元，升0.29美元或0.39%；倫敦布蘭特期油每桶報 82.01美元，漲0.61美元或0.75%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報71,669.48美元、24小時內升逾7%。
