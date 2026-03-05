兩會｜李強稱2025年中國出口增6.1%　新設外資企業數目增長19.1%

第十四屆人大第四次會議今日（5日）在北京開幕，總理李強於會上發表政府工作報告，指出一年來，中國經濟頂壓前行，展現強大韌性。經濟運行總體平穩、穩中有進，國內生產總值增長5%，總量達到140.19萬億元人民幣。



產業結構持續優化

強又指出，一年來，中國發展向新向優、彰顯蓬勃活力。新質生產力穩步發展，科技創新成果豐碩，人工智能、生物醫藥、機械人、量子科技等研發應用走在世界前列，晶片自主研發有了新突破，天問二號開啟「追星」之旅，北斗規模應用全面拓展，雅下水電工程開工建設，首艘國產電磁彈射型航母福建艦正式入列，國產大模型引領全球開源生態。

產業結構持續優化，高技術製造業、裝備製造業增加值分別增長9.4%、9.2%，工業機器人、集成電路產量分別增長28%、10.9%，新能源汽車年產量超過1,600萬輛，電動汽車充電設施突破2,000萬個。單位國內生產總值能耗降低5.1%，生態環境質量持續改善。

2025年9月23日，中國電動車品牌比亞迪（BYD）旗下的電動車在波蘭華沙的比亞迪經銷商中展出。（Getty）

李強表示，去年年初政府就做好了應對複雜多變局面的充分準備，一季度經濟起勢有力、開局良好。二季度以後，針對經濟運行中的新情況特別是美國加徵關稅衝擊，充分發揮存量政策作用，加力推出穩就業穩經濟等一系列新舉措，有力對沖了經濟下行壓力，保障了全年主要目標實現。實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，擴大財政支出規模，加強重點領域財力保障，下調政策利率和存款準備金率，持續降低社會綜合融資成本。加力擴圍實施消費品以舊換新，帶動商品銷售額超過2.6萬億元，文旅體等服務消費潛力加快釋放，社會消費品零售總額突破50萬億元。

李強又指出圍繞擴大有效投資，加強「兩重。專案建設，加快設備更新資金撥付使用，設備購置投資增長11.8%，設立新型政策性金融工具補充重點專案資本金。持續用力穩樓市，合理控制新增房地產用地供應，因城施策調減限制性措施，下調個人住房公積金貸款利率，「保交房」任務全面完成。綜合施策穩股市，資本市場回穩回暖、交易活躍。深入實施一攬子化債方案，有序置換地方政府存量隱性債務，持續壓減融資平台數量，地方債務結構不斷優化。一體推進地方中小金融機構風險處置和轉型發展，高風險機構數量大幅下降，風險化解成效明顯。

整治內捲式競爭成效顯現

李強又表示，去年實施全國統一大市場建設指引，出台新版市場準入負面清單，系統整治招標投標、招商引資領域突出問題，推進重點行業產能治理，綜合整治「內捲式」競爭成效顯現。開展要素市場化配置綜合改革試點。國有企業改革深化提升行動取得積極成效，出台進一步促進民間投資發展的措施。

加快加力清理拖欠企業賬款。有序推進自主開放、單邊開放，穩步擴大單方面免簽或全面互免簽證。加大穩外貿力度，進出口量穩質升，出口增長6.1%。出台穩外資行動方案，新設外資企業數量增長19.1%。實施自由貿易試驗區提升戰略，海南自由貿易港啟動全島封關運作。紮實推進高質量共建「一帶一路」，各領域務實合作水平不斷提升。