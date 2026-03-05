伊朗局勢｜北水走資逾200億元　科技指數跌25點

亞太區內股市今日（4日）一洗頹風，全線反彈，其中韓國股市更彈逾1成。港股亦隨外圍升勢而高開逾300點，重上25500點。



【15:51】港股跌幅升窄至82點

港股升幅在午後明顯縮減，最新報25331點，升82點，科指跌25點，報4804點。

另一方面，北水沽出港股，淨流出200.58億元。

【12:13】科技股偏軟 美團阿里半日跌逾1%

其後港股升幅曾擴大至近500點，中午收市報25462點，升212點，國指升20點，報8504點，科指升不足1點，報4829點。

滙豐（0005）中午收市報134.9元，升3.1%，渣打（2888）升3.3%，報182.5元。

科技股方面，美團（3690）跌1.7%，阿里（9988）跌1.2%，騰訊（0700）升0.5%。

油股方面，中海油（0883）跌1.4%，報26.7元。

【09:30】港股高開334點

恒生指數最新報25583點，升334點，國指升93點，報8577點，科指升77點，報4907點。

滙豐（0005）高開3%，報134.7元。

科技股方面，阿里（9988）高開0.5%，報130.5元。