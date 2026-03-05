美股｜道指早段跌逾400點 油價升逾4%
撰文：蕭通
出版：更新：
市場憂慮中東局勢發展，美股周四（3月5日）低開，道指早段跌逾400點。數據方面，美國新領失業救濟人數按周持平，維持21.3萬人，少於市場預期的21.5萬人；續領人數按周增加4.6萬，升至187.8萬人，則高於預期。
本港時間3月5日
【22:50】蘋果挫逾1%
道指最新報48,275點，跌464點或0.95%；納指最新報22,765點，跌41點或0.18%；標普500指數現報6,842點，跌26點或0.39%。
重磅科技股方面，微軟漲1.03%、Amazon升0.84%；Nvidia跌0.69%、蘋果公司（Apple）挫1.32%。
【22:40】油價上漲 Bitcoin現報7.2萬美元
油價方面，紐約原油期貨現時每桶 77.80美元，升3.14美元或4.21%；倫敦布蘭特期油每桶報 84.03美元，漲2.63美元或3.23%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報72,197.55美元、24小時內約升0.8%。
