美股｜道指跌幅擴至逾1000點　納指標指挫逾1%　紐約期油飆8%

市場憂慮中東局勢發展，美股周四（3月5日）低開，其後跌幅擴大，道指跌幅最新擴至逾1,000點，納指標指挫逾1%。數據方面，美國新領失業救濟人數按周持平，維持21.3萬人，少於市場預期的21.5萬人；續領人數按周增加4.6萬，升至187.8萬人，則高於預期。



圖為2025年12月1日，美國交易員紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間3月6日

【02:44】紐約期油漲8% 每桶升穿80美元

油價持續走高，紐約原油期貨現時每桶80.63美元，升5.97美元或8.00%；倫敦布蘭特期油每桶報 85.46美元，漲4.06美元或4.99%。

【02:38】道指最新跌逾1000點 Nvidia蘋果Tesla挫逾1%

道指最新報47,710點，跌1,029點或2.11%；納指最新報22,527點，跌279點或1.23%；標普500指數現報6,779點，跌90點或1.31%。

重磅科技股方面，Nvidia跌1.74%、蘋果公司（Apple）挫1.37%、Tesla跌1.35%。

【00:17】道指最新跌800點 納指挫逾百點

道指最新報47,936點，跌803點或1.65%；納指最新報22,670點，跌137點或0.60%；標普500指數現報6,808點，跌61點或0.89%。

【00:14】紐約期油漲逾6% Bitcoin現報7.1萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶79.38美元，升4.72美元或6.32%；倫敦布蘭特期油每桶報 84.66美元，漲3.26美元或4.00%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報71,075.00美元、24小時內約跌3%。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間3月5日

【23:50】紐約期油漲逾5% Bitcoin現報7.1萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶 78.66美元，升4.00美元或5.36%；倫敦布蘭特期油每桶報 84.27美元，漲2.87美元或3.53%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報71,372.66美元、24小時內跌逾2%。

【23:47】道指最新跌逾600點 蘋果挫逾1%

道指最新報48,084點，跌655點或1.34%；納指最新報22,730點，跌76點或0.34%；標普500指數現報6,826點，跌42點或0.62%。

重磅科技股方面，微軟漲0.60%、Nvidia跌00.22%、蘋果公司（Apple）挫1.01%。

【22:50】道指跌逾400點 納指偏軟

道指最新報48,275點，跌464點或0.95%；納指最新報22,765點，跌41點或0.18%；標普500指數現報6,842點，跌26點或0.39%。

重磅科技股方面，微軟漲1.03%、Amazon升0.84%；Nvidia跌0.69%、蘋果公司（Apple）挫1.32%。

【22:40】油價上漲 Bitcoin現報7.2萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶 77.80美元，升3.14美元或4.21%；倫敦布蘭特期油每桶報 84.03美元，漲2.63美元或3.23%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報72,197.55美元、24小時內約升0.8%。