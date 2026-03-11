毛記葵涌易手　大股東Blackpaper售65%股權予馬黎陽　作價1.2億元

毛記葵涌（1716）股權易手。據港交所（0388）權益披露資料顯示，大股東Blackpaper Limited與買家Brave Steed Legacy Limited（BSLL）於3月5日達成協議，Blackpaper於場外以每股0.6963元，較停牌前收市價1.21元折讓42.7%，向BSLL出售1.75億股或毛記葵涌整體發行股份65%，涉資1.22億元。

BSLL控權人士為馬黎陽。



毛記葵涌由林日曦﹙原名徐家豪﹚、陳強（陸家俊）、阿Bu（姚家豪）三人創立，從2010年一張紙的《黑紙》起家，發展至《100毛》及《毛記電視》，更在2018年以「超購王」姿態上市，風靡一時。



毛記葵涌上市首日表現驚人，掛牌勁升600%。（資料圖片）

「超購王」首掛升600%

毛記葵涌前身為黑紙有限公司。2010年，三人創立《黑紙》，以一張紙寫滿創作語句的「偽文學雜誌」成功吸引年青人市場。2013年，團隊推出周刊《100毛》，以同樣精簡、諷刺時弊的內容獲得巨大成功。2015年，毛記電視正式推出，透過《勁曲金曲》等惡搞節目迅速成為網民焦點，更舉辦現場表演（如《第一屆十大勁曲金曲分獎典禮》）打破網媒與傳統媒體的界限。

2018年3月28日，毛記葵涌正式在香港聯合交易所主板上市。該次招股反應異常熱烈，錄得超額認購約6,288倍，成為香港史上超購倍數最高的公司。上市首日表現驚人，掛牌勁升600%，一度被譽為「新媒體神話」。 隨著紙媒式微，旗下雜誌《100毛》於2018年7月發行最後一期印刷版，改為全數碼化。公司隨後將業務擴展至廣告製作、藝人管理等。

2021年，創辦人之一林日曦辭任執行董事，當時他表示，兩位拍檔會繼續經營公司。（林日曦facebook）

林日曦2021年辭任毛記葵涌執董

2021年，創辦人之一林日曦辭任執行董事，當時他表示，兩位拍檔會繼續經營公司，「至於我的所有股份，已經以相對低廉的價錢轉讓了給我的兩位好拍檔。因為他們答應我會繼續好好經營、帶領公司。﹙我﹚並將把其中一部份股份，分配給幾位長期服務好員工，作為我的小小心意，以答謝他們多年來的付出。」

毛記葵涌近年出現純利大跌的情況。在截至去年9月底止六個月中期業績，集團收益4,504.5萬元，按年增0.95%，惟純利89.4萬元，按年大跌逾78.8%。公司表示，主要由於集團於期內並無策劃演出活動之收益，以及於截至上年同期錄得收購ToBeHonest31%權益之分階段收購之公平值收益，而本期間並無類似收益。