伊朗局勢｜恒指低開681點　滙豐瀉半成　油價破頂帶動中海油飆8%

中東局勢持續升溫，更引發投資者對全球能源供應出現不穩的憂慮，推動油價升破100美元關，並且觸動投資者避險情緒，拖累亞洲股市全面下挫。



【09:22】阿里低開4%

亞太區股市遭遇黑色星期一，全線暴跌。其中，韓國綜合指數一度暴跌近8%，日經225指數跌近7%(狂瀉逾3,700點)，台灣加權指數跌超6%，澳洲標普200跌超4%。

受到亞太區股市全面下挫拖累，恒生指數低開681，報25705點，國指最新報8483點，低開189點，科指最新報4760點，低開187點。

油價急升帶動油股造好，中海油（0883）高開8%，中石油（0857）高開7%。

金融股方面，滙豐（0005）低開5%，報128.4元。

科技股方面，阿里（9988）低開4.2%。

金礦股方面，紫金（2899）低開5.3%。

【09:10】道指期貨曾瀉1100點

道指期貨於亞洲交易時段跌幅一度擴大至逾1,100點，最新報46574點，跌927點。

至於日經225指數波動率指數上漲19.5點，至60.56。

韓國KOSPI 200指數期貨再度觸發熔斷機制暫停交易。

【09:04】台股低開超過6%

台股低開，台灣加權指數跌超6%，報31529.36點。

【08:42】金價下挫逾2%

紐約期油及布蘭特期油於今日（9日）亞洲交易時段，均企穩107美元，升幅分別為18.18%及16.47%。

隨著油價急劇抽升，環球投資者更傾向將資金泊入具有避險功能的美元，反映美元走勢的美匯指數，最新報99.589，升0.61%。

黃金價格回落逾2%。（網絡圖片）

投資者亦積極拋售股票，日本股市早段瀉3,473點或6.24%，報52147點。韓股最新報5252點，跌5.96%或332點。至於俗稱「黑期」的新加坡恒指期貨跌792點，報24955點。

商品市場方面，黃金價格向下，紐約期金每盎司最新報5,047.9美元，跌110.8美元或2.15%，現貨金每盎司最新報5,045.27美元，跌2.45%或126.47美元。

債市方面，美國10年期債孳息率最新報4.19厘，升5點子。