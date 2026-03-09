美股｜道指跌幅縮至400點　早段曾挫886點　紐約期油漲幅縮至約2%

中東戰事持續，加上油價飆升加劇市場憂慮，美股周一（3月9日）低開，三大指數均曾挫逾1%，其後跌幅有所收窄。道指早段曾跌886點或1.86%，目前仍跌逾500點。



圖為2025年12月17日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。 （Reuters）

本港時間3月10日

【02:07】道指跌400點 紐約期油漲幅不足2%

道指最新報47,101點，跌400點或0.84%；納指最新報22,357點，跌3點或0.13%；標普500指數現報6,707點，跌32點或0.48%。

油價方面，紐約原油期貨現時每桶92.56美元，升1.66美元或1.83%；倫敦布蘭特期油每桶報96.91美元，漲4.22美元或4.55%。

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）

本港時間3月9日

【23:23】紐約期油漲幅缩窄至5%

紐約原油期貨現時每桶95.6美元，升幅不足5%；日內曾高見119.43美元，升幅31.3%。倫敦布蘭特期油每桶報98.7美元，漲幅縮窄至約6%；日內高見119.46美元，升幅28.8%。

【22:53】三大指數跌幅收窄 Tesla挫逾2%

道指最新報46,952點，跌549點或1.16%；納指最新報22,296點，跌90點或0.41%；標普500指數現報6,688點，跌51點或0.76%。

重磅科技股方面，Nvidia漲0.76%，暫為升幅最大道指成份股；蘋果公司（Apple）升0.12%。Tesla跌2.69%、Amazon跌1.46%。

【22:47】油價漲逾10% Bitcoin現報6.9萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶100.03美元，升9.13美元或10.04%；日內高見119.43美元，升幅31.3%。倫敦布蘭特期油每桶報 102.19美元，漲9.50美元或10.25%；日內高見119.46美元，升幅28.8%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報69,327.46美元、24小時內約升3%。