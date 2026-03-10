美股｜G7研釋石油儲備　道指早段先跌後漲逾200點　油價挫逾10%

撰文：蕭通
出版：更新：

美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）和美國參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）暗示，對伊朗的打擊行動正在升級。美股周二（3月10日）低開， 道指曾跌296點。不過，隨著七國集團（G7）能源部長同日會議稱，已要求國際能源總署（IEA）制定潛在石油儲備釋放方案，三大指數轉漲。

圖為2025年5月12日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間3月10日

【22:55】Nvidia及Tesla升逾1%

道指最新報47,953點，升213點或0.45%；納指最新報22,821點，漲125點或0.55%；標普500指數現報6,818點，升22點或0.33%。

重磅科技股方面，Nvidia漲1.48%、Tesla升1.44%、蘋果公司（Apple）升0.58%、Amazon漲0.71%。

【22:49】油價跌逾10% 　 Bitcoin現報7萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶84.39美元，跌10.38美元或10.95%。倫敦布蘭特期油每桶報 88.65美元，跌10.31美元或10.42%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報70,647.78美元、24小時內約升2%。

俄油／俄羅斯原油／俄羅斯石油／俄油限價／俄羅斯石油價格上限：A view shows the crude oil terminal Yuzhnaya Ozereyevka owned by Caspian Pipeline Consortium (CPC) near the Black Sea port of Novorossiisk, Russia, September 21, 2021. Reuters
伊朗局勢｜嘉信理財︰油價回落讓股市喘息　惟後市將臨驚人波幅特朗普戰事說法反覆衝擊油價美股　法興銀行：聯儲局政策才是關鍵油價速回落！　紐約期油失90美元關　特朗普：伊朗戰爭將很快結束美股｜憧憬伊朗戰事結束　道指挫886點後高收239點　納指漲1.38%伊朗局勢｜韓股早段瀉7%　道期挫近900點　油價再飆逼110美元
美股
美股戰報
油價
比特幣Bitcoin
金價
夜期
中概股