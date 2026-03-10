美股｜G7研釋石油儲備 道指早段先跌後漲逾200點 油價挫逾10%
美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）和美國參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）暗示，對伊朗的打擊行動正在升級。美股周二（3月10日）低開， 道指曾跌296點。不過，隨著七國集團（G7）能源部長同日會議稱，已要求國際能源總署（IEA）制定潛在石油儲備釋放方案，三大指數轉漲。
本港時間3月10日
【22:55】Nvidia及Tesla升逾1%
道指最新報47,953點，升213點或0.45%；納指最新報22,821點，漲125點或0.55%；標普500指數現報6,818點，升22點或0.33%。
重磅科技股方面，Nvidia漲1.48%、Tesla升1.44%、蘋果公司（Apple）升0.58%、Amazon漲0.71%。
【22:49】油價跌逾10% Bitcoin現報7萬美元
油價方面，紐約原油期貨現時每桶84.39美元，跌10.38美元或10.95%。倫敦布蘭特期油每桶報 88.65美元，跌10.31美元或10.42%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報70,647.78美元、24小時內約升2%。
