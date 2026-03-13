毛記葵涌股價飆38%　新主為清華大學博士　稱擬續經營現有業務

毛記葵涌(1716)落實賣盤，新主為擁有清華大學博士學位的馬黎陽，並稱有意繼續經營集團之現有主要業務，但不排險探討適合集團之其他商機。該股今日﹙13日﹚復牌，低開2.5%，報1.18元。隨後掉上揚，曾高見1.74元，最新報1.67元，升38%，成交額為4,510萬元。



須提出強制性無條件現金要約

毛記葵涌公布，要約人驍駿傳奇以總現金代價1.222億元，向Blackpaper Limited(黑紙)購入公司1.755億股，相當於該公司已發行股本的65%，即每股作價約0.6963元。

要約人根據收購守則第26.1條，須提出強制性無條件現金要約，每股要約價為0.6963元，較毛記葵涌停牌前收市價1.21元折讓約42.45%。

倘要約獲悉數接納，要約之代價將為6580.04萬元。要約人擬於要約結束後維持股份於聯交所之上市地位。

馬黎陽從事環保業

Blackpaper由該公司主席姚家豪及執行董事陸家俊各持有50%權益。

驍駿傳奇由馬黎陽持有，他於投資及營運中國境內從事含重金屬固體有害廢棄物潔淨利用及無害化環保處理的高新科技環保企業方面擁有14年經驗。彼 亦自2019年5月至今擔任清華蘇州環境創新研究院有害廢棄物處理技術聯合研究中心主任。

馬黎陽取得清華大學學士及碩士學位，並持有清華大學環境學院工程博士學位。

通告表示，要約人亦有意於緊隨完成後繼續經營集團之現有主要業務。然而，要約人亦有意檢討本集團之營運及業務活動，以制訂集團之長遠業務策略。視乎該等檢討之結果，要約人或會探討適合集團之其他商機及╱或尋求擴大集團主要業務之地區覆蓋範圍或產品種類。