恒生指數全日揚368點 寧德時代飆近8% 比亞迪重返「紅底股」
撰文：張偉倫
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港股今日（16日）低開29點後，便掉頭上揚，升幅在午後進一步擴大，並且在25800點之間徘徊。
【17:20】紫金及洛鉬逆市下跌
港股全日收市報25834點，升368點，國指升144點，報8816點，科指升133點，報5111點，成交額為2,644億元。
今日有7隻成份股升幅場超過4%，其中寧德時代（3750）為表現最佳成份股，升幅達7.9%，比亞迪（1211）升7.8%，收市報104.3元。
貴金屬股逆市下挫，紫金（2899）跌3.3%，洛陽鉬業（3993）跌2.3%。
【14:20】港股最新報25814點
恒生指數最新報25814點，升349點，國指升130點，報8801點，科指升133點，報5111點，成交額1,926億元。
目前有6隻藍籌股升幅超過4%，當中以比亞迪（1211）表現最佳，升幅達7.2%，至於再創新高的寧德時代（3750），最新報659.5元，升6.2%。
小米（1810）﹑京東（9618）﹑石藥（1093）及東方海外（0316）升幅介乎4.5%至5.5%。
紫金逆市跌3.6%
不過資源股下跌，紫金（2899）跌3.6%。
此外已宣布賣盤的毛記葵涌（1716），曾高見4.24元，最新報3.85元，升132%。