恒生指數全日揚368點　寧德時代飆近8%　比亞迪重返「紅底股」

港股今日（16日）低開29點後，便掉頭上揚，升幅在午後進一步擴大，並且在25800點之間徘徊。



【17:20】紫金及洛鉬逆市下跌

港股全日收市報25834點，升368點，國指升144點，報8816點，科指升133點，報5111點，成交額為2,644億元。

今日有7隻成份股升幅場超過4%，其中寧德時代（3750）為表現最佳成份股，升幅達7.9%，比亞迪（1211）升7.8%，收市報104.3元。

貴金屬股逆市下挫，紫金（2899）跌3.3%，洛陽鉬業（3993）跌2.3%。

【14:20】港股最新報25814點

恒生指數最新報25814點，升349點，國指升130點，報8801點，科指升133點，報5111點，成交額1,926億元。

小米17在6.3吋的細屏機身內實現了配置的全方位拉滿。全球首發的Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器採用台積電3nm工藝，AnTuTu跑分突破400萬大關，CPU性能提升20%，能效提升35%，是四款機型中處理器代際最新的。（Xiaomi）

目前有6隻藍籌股升幅超過4%，當中以比亞迪（1211）表現最佳，升幅達7.2%，至於再創新高的寧德時代（3750），最新報659.5元，升6.2%。

小米（1810）﹑京東（9618）﹑石藥（1093）及東方海外（0316）升幅介乎4.5%至5.5%。

最近黃金回落至5,000美元附近。（網絡圖片）

紫金逆市跌3.6%

不過資源股下跌，紫金（2899）跌3.6%。

此外已宣布賣盤的毛記葵涌（1716），曾高見4.24元，最新報3.85元，升132%。