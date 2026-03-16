耀才證券︰獲螞蟻入主交易條件已達成　周二上午9時復牌

螞蟻收購耀才證券（1428）計劃據報即將獲得內地監管機構批准。據《彭博》引述知情人士稱，螞蟻即將完成對香港上市券商耀才證券的收購。



雙方早在近一年前就已達成協議。知情人士稱，螞蟻集團即將獲得中國有關部門對這項交易的批准，但尚未公布最終決定。

螞蟻集團、耀才證券金融和國家發展和改革委員會均未回應置評請求。

其後耀才發出公告，指出螞蟻已於3月15日根據《企業境外投資管理辦法》有關高價值的非敏感投資項目的規定，履行完成就購股協議項下的交易向內地有關部的報告程序，完成條件（c）項已獲達成。

公司指出，因此，除僅須於根據購股協議完成時方可達成的完成條件外，所有完成條件均已獲達成，而僅須於完成時方可達成的完成條件預期將於根據購股協議完成時獲達成或獲豁免。

耀才又指出根據購股權協議的條款，完成將於要約人通知賣方達成或豁免所有完成條件後第10個完成營業日或要約人與賣方可能協定的較後日期落實。要約人及賣方目前預期完成將於今年3月30日落實。要約人及耀才將根據上市規則及收購守則適時就完成及要約另行聯合刊發公告。

螞蟻去年斥28億元向葉茂林購耀才逾5成股權

去年4月，耀才證券金融主席葉茂林有條件同意將其所持50.55%股權（即約8.58億股股份）出售予Wealthiness and Prosperity Holding Ltd. 。該公司最終由螞蟻集團控制。雙方商定的價格為每股3.28元，總現金代價為28.14億元。當時在公告中，螞蟻集團表示將不會提高要約價。

耀才證券今早開市前宣布停牌，將於明日（17日）上午9時復牌。