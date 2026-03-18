美股｜等待聯儲局議息結果 道指早段跌逾400點 油價漲逾3%
撰文：蕭通
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市場等待美國聯儲局議息結果，以及主席鮑威爾（Jerome Powell）稍後講話，美股周三（3月18日）早段下跌，其中道指跌逾400點。市場繼續關注中東局勢，國際油價升逾3%。
本港時間3月18日
【22:51】Amazon及微軟跌逾1%
道指最新報46,564點，跌428點或0.91%；納指最新報22,329點，跌150點或0.67%；標普500指數現報6,671點，挫44點或0.66%。
重磅科技股方面，Amazon挫1.53%、蘋果公司（Apple）跌0.73%，微軟跌1.14%；Nvidia則微升0.10%。
【22:49】油價升逾3% Bitcoin現報7.1萬美元
油價方面，紐約原油期貨現時每桶98.52美元，升2.99美元或3.13%。倫敦布蘭特期油每桶報 109.90美元，漲6.48美元或6.27%。
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