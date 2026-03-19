恒生指數最新跌逾500點　金礦股普遍下挫　紫金瀉8.6%｜持續更新

市場人士預期今年聯儲局僅減息一次，加上中東局勢升溫，布蘭特期油升穿110美元，拖累美國股市隔晚下挫768點。港股今日（19日）亦承接外圍股市跌勢，低開超過400點，跌穿26000點大關。



【13:41】港股跌逾500點

港股跌幅擴大至500點，恒生指數最新報25521點，跌503點。

受累於金價處於5,000美元以下，金礦股普遍下跌，紫金礦業（2899）跌8.6%，靈寶黃金（3330）跌9.8%。

金屬資源股向下，江西銅（0358）跌4.5%，洛鉬（3993）跌6.4%，中鋁（2600）跌7.2%。

【12:16】港股半日跌432點

港股半日跌432點，中午收市報25592點，國指跌56點，報8720點，科指跌80點，報5027點。

騰訊（0700）跌5.9%，報518元，阿里（9988）跌3.4%，百度（9888）跌2.2%。

金融股方面，滙豐（0005）跌2.2%，報125.1元。

【09:50】油價高企帶動油股上揚

中東局勢升溫，刺激油價高企，紐約期油迫近100美元。油價上揚帶動油股攀升，中海油（0883）升3.9%，中石油（0857）升2.1%，中石化（0386）則跌0.6%。

至於石油設備股方面，山東墨龍（0568）升10.6%，報11.57元

油服股方面，中海油服（2883）升1.8%，中石化油服（1033）飆5.1%。

大市方面，恒生指數最新場報25635點，跌390點。

【09:25】港股低開474點

港股低開474點，最新報25550點。

多隻科技股下挫，其中已於周三公布業績的騰訊（0700）低開4.1%，最新報528元。

其他科技股方面，阿里（9988）低開3.6%，美團（3690）低開2%，百度（9888）低開1.1%。

至於近期成為投資者追捧對象的MINIMAX（0100），最新報1,176元，低開5%。

金融股方面，港交所（0388）低開1.1%，滙豐（0005）低開2.4%，友邦（1299）低開3.6%。

日韓股市早段下挫逾2%

與此同時，其他亞股市場亦偏軟，日經225指數現挫1513點或2.74%，而韓國KOSPI指數則挫165點或2.76%。