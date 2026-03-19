美股｜油價飆升加劇通脹憂慮　道指早段跌逾300點

原油價格飆升引發通脹擔憂，聯儲局對減息的謹慎態度也令市場情緒承壓。美股周四（3月19日）早段下跌，道指最新跌逾300點。



圖為2026年2月27日，一名交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間3月19日

【22:50】Tesla跌近3%

道指最新報45,889點，跌335點或0.73%；納指最新報21,997點，跌155點或0.70%；標普500指數現報6,587點，挫37點或0.57%。

重磅科技股方面，Tesla跌2.96%、Nvidia挫1.34%、Amazon挫1.26%。

數據方面，美國新領失業救濟人數按周減少8,000， 跌至20.5萬人，少過市場預期；續領人數按周增加10,000人，升至185.7萬人，則略多於市場預期。

【22:48】布油升穿110美元 Bitcoin跌穿7萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶96.37美元，升0.91美元或0.95%。倫敦布蘭特期油每桶報 111.22美元，漲3.84美元或3.58%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報69,209.69美元、24小時內跌逾2%。