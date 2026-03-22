滙豐艾橋智：金融機構需緊貼中資企業「出海」步伐

滙豐集團行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）今天出席中國發展高層論壇2026年年會。

他在參加會議期間表示，中國正邁進全新的發展階段，並將塑造全球增長的下一個時代。中國經濟為新興產業帶來蓬勃生機，亦具備實現更大突破的實力。在此過程中，中國企業「出海」步伐不斷加速，對外直接投資（ODI）的增長勢頭強勁，突顯了中國作為全球投資大國日益增強的影響力。

貿易格局結構性變化 帶來了新機遇

他指出，貿易格局的結構性變化帶來了新的機遇，從而催生了以中國 - 東南亞，中國 - 中東等新興經貿走廊。同時，關稅壁壘、地緣政治以及軍事衝突帶來的不確定性不斷加劇。在全球經濟新常態下，中國企業在「走出去」的過程中面臨著新的挑戰和需求。

艾橋智說：「金融機構需要緊貼中資企業『出海』步伐，加快構建全球聯動網絡，並針對企業在國際化過程中不同發展階段的需求，為其定制『一體化』的創新金融解決方案。」

他強調，金融機構在服務企業出海時，應該將出海企業視為整體聯動的跨國集團，而非各地獨立運營的分散個體。根據企業的架構設立服務對接團隊，為企業在全球和當地的各個層面提供無縫銜接、標準一致的金融支援。而高效便利的環球支付方案、定制化的貿易融資方案，以及創新的貨幣風險管理等金融產品和服務，能夠幫助出海企業提升管理效率，優化營運資金管理和緩釋貿易結算風險，更好地把握全球機遇。

艾橋智還指出，加快提升香港國際金融中心地位和離岸人民幣樞紐功能，將發揮重要作用，可進一步暢通內地與香港金融市場各類聯通機制間的銜接，為國際投資者提供更便捷高效的風險管理工具和產品。

最後，他總結說，滙豐作為在華投資最多的國際金融機構之一，將繼續投入中國市場，協助海外客戶捕捉中國機遇，助力中國企業拓展全球市場。