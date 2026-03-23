伊朗局勢｜恒指跌幅擴至逾800點　呢隻藍籌卻逆市飆半成【持更】

伊朗局勢局勢仍然緊張，觸發亞太區股市今日（23日）早段下挫，其中日﹑韓股市挫逾5%。港股亦承接亞太區股市弱勢，低開488點，失守25000點大關。



【11:01】港股最新跌逾800點

港股跌幅擴大至逾800點，最新報24452點，跌824點，國指跌243點，報8330點，科指跌121點，報4750點。

目前有10隻成份股跌幅逾半成，包括中國宏橋（1378）﹑平保（2318）及友邦（1299）等，其中宏橋跌幅達到11.5%，為目前表現最差成份股。

目前有兩隻成份股逆市上揚，其中吉利（0175）表現最突出，升5.5%。

【10:00】港股跌幅擴至逾700點

港股跌幅進一步擴大至逾700點，最新報24570點，跌706點。

目前有4隻藍籌股跌幅達半成或以上，包括宏橋（1378），老舖黃金（6181），紫金（2899）及國壽（2628）。其中宏橋為目前表現最差的藍籌股，瀉8.5%。

【09:35】港股跌幅擴大至逾600點

港股跌幅擴大，恒指最新報24643點，跌633點。

阿里（9988）跌2.8%，報120.2元；騰訊（0700）曾低見497.4元，最新報500元，跌1.6%。

汽車股方面，比亞迪（1211）跌1%，吉利（0175）逆市升1.8%。

油股方面，中海油（0883）升0.8%。

【09:25】恒指低開488點 騰訊跌穿500元

恒生指數最新報24789點，低開488點，國指低開140點，報8433點，科指最新報4780點，低開92點。

科技股普遍向下，騰訊（0700）失守500元大關，最新報497.8元，跌2%。其他科技股方面，美團（3690）低開1.7%，阿里（9988）低開2.3%，百度（9888）低開4.2%。

2025年9月11日，騰訊的標誌在中國北京中國國際服務貿易博覽會（CIFTIS）展位展示。（Reuters）

金融股方面，港交所（0388）低開2.1%，渣打（2888）低開2.2%，豐（0005）低開3.5%，友邦（1299）低開3.5%，。

現貨金價跌至4,400美元，金礦股普遍向下，紫金（2899）低開5.4%，靈寶黃金（3330）低開7.5%。

油價仍於高位徘徊，不過中海油（0883）及中石油（0857）均平開。