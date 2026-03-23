伊朗局勢｜恒生指數現跌846點　紐約期金瀉9%失4200美元【持更】

伊朗局勢局勢仍然緊張，觸發亞太區股市今日（23日）早段下挫，其中日﹑韓股市挫逾5%。港股亦承接亞太區股市弱勢，低開488點，失守25000點大關。



【15:50】紐約期銀瀉1成

現貨金價跌幅擴大至6.5%，最新報4,200.81美元，紐約期金跌424.5美或9.21%，報4,185.1美元。銀價同樣下挫，紐約期銀跌10%，報62.74美元。

大市方面，恒生指數最新報24430點，跌846點。

【15:03】A股低收 上證跌3.6%

A股低收，上證收市報3813點，跌143點或3.63%，深成指數收市報13345點，跌520點或3.76%，滬深300指數收市報4418點，跌149點或3.26%。

【14:06】恒指跌逾千點

港股跌幅擴大至1,001點，報24276點，再創自去年7月以來新低。

【13:53】港股跌幅擴大至逾900點

港股跌幅進一步擴大至逾900點，最新報24328點，為去年7月中旬以來低位，跌948點。

大市成交為2,348.76億元。

【12:14】港股半日跌近900點

港股受到外圍股市拖累，跌近900點，並一度跌穿24400點。

恒生指數中午收市報24400點，跌876點，國指跌261點，報8312點，科指跌151點，報4720點，成交額為1,923.75億元。

90隻恒生指數成份股中，共有2隻可以逆市上揚，分別為吉利（0175）及比亞迪（1211），升幅為4%及0.7%。

至於下跌的88隻成份股當中，有12隻跌幅達到5%或以上，宏橋（1378）及老舖黃金（6181）跌幅更達到11.3%及10.4%。

科技股向下，騰訊（0700）跌1.9%，報498.6元，美團（3690）跌2.7%，阿里（9988）跌3.6%，百度（9888）跌5%。

金融股方面，港交所（0388）跌3.9%，渣打（2888）跌4.1%，滙豐（0005）跌4.2%，友邦（1299）跌7.1%。

【11:01】港股最新跌逾800點

港股跌幅擴大至逾800點，最新報24452點，跌824點，國指跌243點，報8330點，科指跌121點，報4750點。

目前有10隻成份股跌幅逾半成，包括中國宏橋（1378）﹑平保（2318）及友邦（1299）等，其中宏橋跌幅達到11.5%，為目前表現最差成份股。

目前有兩隻成份股逆市上揚，其中吉利（0175）表現最突出，升5.5%。

【10:00】港股跌幅擴至逾700點

港股跌幅進一步擴大至逾700點，最新報24570點，跌706點。

目前有4隻藍籌股跌幅達半成或以上，包括宏橋（1378），老舖黃金（6181），紫金（2899）及國壽（2628）。其中宏橋為目前表現最差的藍籌股，瀉8.5%。

【09:35】港股跌幅擴大至逾600點

港股跌幅擴大，恒指最新報24643點，跌633點。

阿里（9988）跌2.8%，報120.2元；騰訊（0700）曾低見497.4元，最新報500元，跌1.6%。

汽車股方面，比亞迪（1211）跌1%，吉利（0175）逆市升1.8%。

油股方面，中海油（0883）升0.8%。

【09:25】恒指低開488點 騰訊跌穿500元

恒生指數最新報24789點，低開488點，國指低開140點，報8433點，科指最新報4780點，低開92點。

科技股普遍向下，騰訊（0700）失守500元大關，最新報497.8元，跌2%。其他科技股方面，美團（3690）低開1.7%，阿里（9988）低開2.3%，百度（9888）低開4.2%。

2025年9月11日，騰訊的標誌在中國北京中國國際服務貿易博覽會（CIFTIS）展位展示。（Reuters）

金融股方面，港交所（0388）低開2.1%，渣打（2888）低開2.2%，豐（0005）低開3.5%，友邦（1299）低開3.5%，。

現貨金價跌至4,400美元，金礦股普遍向下，紫金（2899）低開5.4%，靈寶黃金（3330）低開7.5%。

油價仍於高位徘徊，不過中海油（0883）及中石油（0857）均平開。