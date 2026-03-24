伊朗局勢｜佐丹奴︰物流成本升5至10%　或加價以應對成本壓力

佐丹奴（0709）去年盈利微升0.5%，末期息增6.7%至6.4仙。集團執行董事陳嘉緯表示，中東地區佔集團全球生產的20%，當地有144間門店，受局勢影響，當地生意有少許影響，但已回復平穩，集團也有足夠庫存應對。



不過，他指出，油價上升，令物流成本上升5至10%，因此為保持毛利，有可能提升產品價格，且不僅限於中東地區。

集團行政總裁兼執行董事Colin Currie則表示，目前與當地營運團隊保持每日聯繫，業務繼續正常運作。公司最重視員工的健康與安全，並會密切留意中東局勢的發展。

料今年核心業務全年淨增長3至5%

對於整體生意，Colin Currie表示，今年年初至今，所有市場均呈現正增長。預計今年核心業務全年淨增長3至5%，利潤增長速度快於收入增長。並會努力實現於2030年達到除所得稅後溢利趨於歷史水平。

集團表示，佐丹奴將於2026年重塑Giordano Ladies及核心佐丹奴品牌，推出全新標誌、更新產品組合及引入嶄新店鋪概念。而全新 Giordano Ladies皇后大道中旗艦店，將於今年4月率先亮相，與此同時全新網店也將上線。

（GIORDANO）

對香港前景審慎樂觀

本港市場方面，Colin Currie表示，隨著港人北上消費、生活模式轉變，不少競爭對手也撤出香港，但佐丹奴始終堅守香港市場，對前景感到審慎樂觀。

派息方面，他表示，集團派息政策不變，若有過剩現金，會回饋股東。