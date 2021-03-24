快手半日瀉一成　去年虧損擴大近5倍　卻獲大行看好（附目標價）

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-24 12:30

快手（1024）去年虧損擴大近5倍，股價今早急插，現報269元，跌10.69%，成交額24.95億元。

快手科技公布去年業績，股東應佔虧損1,166億元（人民幣．下同），按年擴大4.9倍；經調整虧損79.48億元。收入為587.76億元，按年增長50.2%，主要是由於線上營銷服務及其他服務（包括電商）的強勁增長所致。

其中，線上營銷服務收入219億元，增長194.6%。每名日活躍用戶平均線上營銷服務收入大增95.3%至82.6元。於第四季度，線上營銷服務成為快手最大收入來源，首次超過直播業務的貢獻。

瑞銀給予「買入」評級 目標價430元

瑞銀發表報告表示，快手上季收入較該行及市場原預期各輕微低1.7%及1.6%，但收入仍大致符合預期，在線收入及電子商務GMV表現強勁，去年直播平均月付費用戶為5,760萬戶，較該行原預期低4.6%。

該行指快手在業績中並無提供今年首季及今年上半年營運指引，關注管理層最新毛利率指引，予其「買入」評級，目標價430元。以現價計算，距目標價達六成潛在上升空間。

大摩目標價350元 評級「增持」

摩根士丹利發表報告表示，快手上季收入錄181億元符合預期，主要受廣告業務所動，毛利率擴至47%，上季非國際財務報告準則計經調整虧損收窄至7億，今年首季日活躍用戶強勁。

該行指，快手用戶及收入增長是其股價的關鍵，指快手目前估值當今明兩年市銷率各13倍及9倍，與嗶哩嗶哩（9626）接近，維持對快手「增持」評級及目標價350元。

野村目標價333元 評級「買入」

野村表示，快手去年上季收入及利潤率均超預期，中國短視頻平台帶來結構性的增長，中短片（Short-and-mid-form）為內地娛樂市場的最佳位置（sweet spot），又預料用戶人數由現時8億人增加至2025年的10億，於2025年用家花費在短視頻上的時間會增加至49%。

傑富瑞予「買入」評級 目標價395元

傑富瑞發表報告表示，快手上季收入符預期，非國際財務報告準則的淨虧損表現好於預期，主因銷售和營銷費用低於預期，維持其「買入」評級，目標價395港元。