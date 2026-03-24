美股｜道指早段曾跌逾400點 油價最新升逾3%
撰文：蕭通
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儘管美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）推遲對伊朗發電廠及能源基建的攻擊，但投資者對中東局勢的疑慮重燃，美股周二（3月24日）早段下跌，道指曾跌逾400點，目前跌幅收窄；油價最新升逾3%。
本港時間3月24日
【22:51】道指最新跌逾150點 微軟挫逾2%
道指最新報46,039點，跌169點或0.37%；納指最新報21,764點，跌182點或0.83%；標普500指數現報6,549點，跌31點或0.47%。
重磅科技股方面，微軟跌2.17%、Amazon跌0.91%、Nvidia跌0.49%%；Tesla漲0.75%、Apple升0.43%。
【22:48】油價升逾3% Bitcoin現報6.9萬美元
油價方面，紐約原油期貨現時每桶91.59美元，升3.46美元或3.93%。倫敦布蘭特期油每桶報 99.05美元，升3.13美元或3.26%。
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