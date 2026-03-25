美股｜道指早段曾漲近600點　納指最新升逾1%　油價挫4%

中東緊張局勢可望降溫，消息指美國已將停火計劃轉交伊朗。美股周三（3月25日）早段上揚，道指最多曾漲594點，目前升幅收窄；納指則漲逾1%。國際油價最新跌4%。



圖為2026年3月24日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間3月25日

【22:48】道指最新漲逾350點 Tesla及Nvidia約升3%

道指最新報46,484點，升360點或0.78%；納指最新報22,053點，漲291點或1.34%；標普500指數現報6,611點，升55點或0.85%。

重磅科技股方面，Nvidia升3.08%，暫為升幅最大道指成份股；Tesla漲2.90%、Amazon升2.37%、Apple升0.69%。

【22:43】油價跌4% Bitcoin現報7.1萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶88.67美元，跌3.68美元或3.98%。倫敦布蘭特期油每桶報 96.22美元，跌4.01美元或4.00%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報71,342.73美元、24小時內約升2%。