美股｜道指早段曾漲近600點 納指最新升逾1% 油價挫4%
撰文：蕭通
出版：更新：
中東緊張局勢可望降溫，消息指美國已將停火計劃轉交伊朗。美股周三（3月25日）早段上揚，道指最多曾漲594點，目前升幅收窄；納指則漲逾1%。國際油價最新跌4%。
本港時間3月25日
【22:48】道指最新漲逾350點 Tesla及Nvidia約升3%
道指最新報46,484點，升360點或0.78%；納指最新報22,053點，漲291點或1.34%；標普500指數現報6,611點，升55點或0.85%。
重磅科技股方面，Nvidia升3.08%，暫為升幅最大道指成份股；Tesla漲2.90%、Amazon升2.37%、Apple升0.69%。
【22:43】油價跌4% Bitcoin現報7.1萬美元
油價方面，紐約原油期貨現時每桶88.67美元，跌3.68美元或3.98%。倫敦布蘭特期油每桶報 96.22美元，跌4.01美元或4.00%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報71,342.73美元、24小時內約升2%。
海豚研究｜小米股價從天堂急跌——靠什麼撐住信仰？巧合？彭博揭特朗普發帖前15分鐘 油市暴增近6億美元期貨交易官媒文章籲停外賣戰美團飆13% 領恒指升272點 泡泡瑪特逆市下瀉美股｜道指低收84點 最多曾挫438點 油價升逾4.5%伊朗戰爭引滯脹擔憂 全球債券蒸發2.5萬億美元 聯儲局4月恐加息