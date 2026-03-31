彭博︰內地監管機構擬瞄準內地超級富豪　擬對持港股離岸信託徵稅

《彭博》報道，中國監管機構瞄準中國超級富豪用於在海外進行數十億美元投資的常用路徑，加大力度對部分持有香港上市公司股份的離岸信託徵稅。



知情人士稱，江蘇、深圳等省市的相關部門已要求這些信託的所有者申報包括股息和股份處置等投資收益在內的詳細財務訊息，上海去年初已開始要求申報過去兩年的收益訊息。

據報，有地方稅務機關尋求對投資收益徵稅20%並附帶額外罰款；另有一個省的有關部門正要求披露過去兩年從離岸信託取得的收益。

此舉突顯當局正整治長期以來被視為稅收執法灰色地帶的離岸架構，這也是中國加大對境外資產應繳未繳稅務清查力度的一部分。目前被稅務部門重點關注的這類信託，常用於投資在境外註冊成立、但為投資者提供投資中國企業渠道的紅籌公司。

離岸信託持股可不受監管

長期以來離岸信託一直是尋求赴港上市公司股東青睞的工具，部分原因在於它們在很大程度上不受內地稅務機關的監管。知情人士稱，隨着監管關注度上升，一些企業所有者在為即將進行的香港IPO設立此類持股架構時已顯露出猶豫。

對離岸信託的審查，是紅籌公司上市受到的最新影響。紅籌架構允許中國企業通過境外實體發行股份，而這些實體持有其在中國內地的資產和業務。

中國證監會今年已加強對紅籌公司赴港上市的監管審查，理由是部分紅籌企業股權透明度低、合規風險相對較高。一些擬上市企業被建議拆除紅籌結構並使用境內主體尋求香港上市。

對信託收益的整頓也給中國的超級富豪們帶來巨大不確定性。知情人士透露，目前尚不清楚檢查人員將追溯相關收入到多早，也不清楚是否會施加處罰。