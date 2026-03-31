美股｜伊朗總統開停戰條件 道指升幅曾擴至1100點 納指飆逾3%
撰文：蕭通
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伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）3月31日發聲明，稱如能獲得保證防止攻擊再次發生，伊朗願意結束戰爭。相關消息令美股周二（3月31日）升幅擴大，道指最新曾升1,102點，目前升幅有所收窄；國際油價應聲下滑。在此之前，《華爾街日報》報道稱，美國總統特朗普（Donald Trump ，又譯川普）告訴助手，即使霍爾木茲海峽基本關閉，他也願意結束對伊朗的軍事行動。
本港時間4月1日
【01:22】油價回落 紐約期油約跌2.5%
在伊朗總統開出停戰條件後，油價下跌，紐約原油期貨現時每桶100.34美元，跌2.54美元或2.47%。倫敦布蘭特期油每桶報 103.76美元，跌3.63美元或3.38%。
【01:14】Tesla及Nvidia漲逾4%
道指最新報46,096點，升880點或1.95%；納指最新報21,491點，升697點或3.35%；標普500指數現報6,492點，漲148點或2.34%。
重磅科技股方面，Nvidia升4.84%，暫為升幅最大道指成份股；Tesla升4.51%、Amazon漲3.92%、微軟升2.68%、Apple升2.55%。
本港時間3月31日
【22:41】Nvidia升3% Tesla及Amazon漲逾2%
道指最新報45,562點，升345點或0.76%；納指最新報21,146點，升351點或1.69%；標普500指數現報6,419點，漲75點或1.19%。
重磅科技股方面，Nvidia升3.18%，暫為升幅最大道指成份股；Tesla升2.21%、Amazon漲2.15%、微軟升1.86%、Apple升0.45%。
【22:43】油價微升 Bitcoin現報6.7萬美元
油價方面，紐約原油期貨現時每桶103.44美元，升0.56美元或0.54%。倫敦布蘭特期油每桶報 107.62美元，升0.23美元或0.21%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報67,201.63美元、24小時內約跌1%。
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