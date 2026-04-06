美股｜市場觀望中東停火進展 三大指數早段小幅上揚
撰文：蕭通
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投資者正評估伊朗戰事結束的前景。美股周一（4月6日）早段上揚，道指最多曾漲近200點，目前升幅收窄；油價微跌。
本港時間4月6日
【22:49】蘋果漲逾1% Tesla跌逾1%
道指最新報46,558點，升53點或0.11%；納指最新報21,926點，升47點或0.22%；標普500指數現報6,592點，升9點或0.15%。
重磅科技股方面，Apple升1.67%，暫為升幅最大道指成份股；Tesla跌1.03%、Nvidia跌0.57%。
【22:45】油價微跌 Bitcoin現報6.9萬美元
油價微跌，紐約原油期貨現時每桶111.36美元，跌0.18美元或0.16%。倫敦布蘭特期油每桶報 108.87美元，跌0.16美元或0.15%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報69,404.05美元、24小時內升逾3%。
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