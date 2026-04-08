美股｜道指早段飆逾1400點　納指曾漲逾3%　油價最新瀉逾13%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同意與伊朗暫時停火兩星期，美股周三（4月8日）早段上揚，道指最多曾漲逾1,432點或3.07%、納指曾漲803點或3.64%，最新三大指數仍升逾2%。油價暴跌，最新跌逾13% 。



圖為2026年4月8日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳內工作。（Reuters）

本港時間4月8日

【22:49】三大指數升幅仍逾2% Intel漲逾6%

道指最新報47,689點，升1,105點或2.37%；納指最新報22,592點，漲574點或2.61%；標普500指數現報6,759點，升142點或2.16%。

重磅科技股方面，Nvidia漲1.55%、蘋果公司（Apple）漲1.95%、Amazon升3.43%、微軟升1.67%。另外，Intel最新升逾6%。

2018年8月1日，美國紐約中央車站的一家Apple專賣店。（Reuters）

【22:40】油價跌逾13% Bitcoin現報7.1萬美元

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶95.66美元，跌17.29美元或15.31%。倫敦布蘭特期油每桶報 94.59美元，跌14.68美元或13.43%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報71,102.58美元、24小時內升逾4%。