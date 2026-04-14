美股｜道指高收317點　納指飆1.96%連升10日　標指亦漲1.18%

市場憧憬中東緊張局勢緩和，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，美伊停火談判「或未來兩天在巴基斯坦重啟」。美股周二（4月14日）上揚，道指至收市升317點；標指升1.18%，逼近歷史收盤高點；納指漲1.96%，為連續第10個交易日上漲，創2021年11月以來最長升浪。油價下跌，紐約期油至收市跌7.87%。



圖為2025年12月17日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。 （Reuters）

本港時間4月15日

【04:25】亞馬遜Nvidia約漲3.8% Tesla升3.3%

道指收市報48,535.99點，升317.74點或0.66%；納指收報23,639.08點，漲455.35點或1.96%；標普500指數收報6,967.38點，漲81.14點或1.18%。

重磅科技股方面，Amazon同意以115.7億美元收購衛星公司Globalstar ，Amazon股價至收市升3.81%，為升幅最大道指成份股；Globalstar則漲9.63%。Nvidia升3.78%、Tesla漲3.33%、微軟升2.25%；蘋果公司（Apple）則跌0.16%。

另外，花旗（Citigroup）股價升2.61%，創近20年來新高，此前該公司公布的第一季利潤超出預期。

【04:05】中概股指數收漲2.35% 京東飆近8%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲2.35%。其中，阿里巴巴ADR升2.62%、愛奇藝漲11.02%，京東飆7.98%。

圖為2023年12月18日，電商巨頭亞馬遜（Amazon）在西班牙Trapagaran的物流中心標誌。（Reuters）

【03:48】紐約期油收跌7.87% 美元指數下跌

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報91.28美元，跌7.80美元或7.87%。倫敦布蘭特期油收報94.79美元，跌4.57美元或4.60%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於98.12，跌0.25%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報158.82，跌0.42%。

【03:39】現貨金價升逾2% Bitcoin現報7.4萬美元

金價上升。現貨黃金每盎司最新報4,841.79美元，漲101.47美元或2.14%；日內低見4,633.57美元。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報74,177.74美元、24小時內升逾1%。

【03:38】恒指夜期收報26,145點 高水273點

恒指夜市期指收報26,145點，升229點，較恒指收市25,872點，高水273點，成交18,423張。

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）

本港時間4月14日

【22:51】Tesla升3% Amazon及Nvidia漲逾2%

道指最新報48,465點，升247點或0.51%；納指最新報23,470點，升287點或1.24%；標普500指數現報6,936點，升49點或0.72%。

重磅科技股方面，Amazon同意以115.7億美元收購衛星公司Globalstar ，Amazon股價升2.76%，暫為升幅最大道指成份股；Globalstar則漲9.72%。Tesla升3.02%、Nvidia漲2.01%、微軟升1.88%；蘋果公司（Apple）則跌0.51%。

另外，花旗集團 （Citigroup）股價上漲 1.95%，創近20年來新高，此前該公司公布首季利潤超出預期。

【22:49】紐約期油跌近6% Bitcoin升穿7.5萬美元

油價回落，紐約原油期貨現時每桶93.32美元，跌5.76美元或5.81%。倫敦布蘭特期油每桶報 95.58美元，跌3.78美元或3.80%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報75,363.50美元、24小時內約升4%。