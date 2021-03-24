甘比出任華置CEO後首次受訪　回應質疑稱「一直有向劉鑾雄學習」

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-03-24 14:13

「甘比」陳凱韻上月接替胞姊出任華人置業（0127）行政總裁一職。對於外界質疑她只是一名前娛樂記者，未必能夠勝任，她接受《彭博》訪問時坦言，「一直都有批評的聲音，但他們不是我應該關心的人」。

今次是她首次以行政總裁身份接受訪問，表示對她來說是新冠疫情一個大挑戰。消費者對購物的興趣不大，對旗下租賃業務面臨越來越大的減租壓力，她與團隊正努力嘗試用不同方法去吸引消費者。

劉鑾雄目前無參與公司管理

她稱，自己一直都向丈夫劉鑾雄學習，而且可能不會太過偏離過往的發展路線（probably won’t veer too far from the course he tracked.）。她又透露，丈夫已經沒有參與公司的管理，除非就陌生商業領域的投資向他徵求意見，否則不會談論公司業務。

甘比早於2002年起加入華置聯營公司，從事化妝品業務包括「雙妹嚜」產品，2016年與劉鑾雄結婚，2017年成為華置的管理層。去年劉鑾雄長子劉鳴煒，將其持有的4.76億股或24.97%華置股權，轉予予陳凱韻名下間接控制的Solar Bright Ltd，完成轉讓後，她的三名子女劉秀樺﹑劉仲學及劉秀兒在華置持股比例增至74.99%。

仍為子女煮早餐及送他們上學

華置近年亦大力投資恒大地產（3333），當中包括股票及債券，惟股價在2017觸及歷史高位後，便反覆向下。甘比表示，本港零售業在艱難的經濟環境中，正尋求復蘇，自己作為行政總裁，會繼續執行公司現行的戰略。

甘比作為三名子女的母親，她表示，自己雖然已出任行政總裁，但新的職責未有改變生活，她仍然會為孩子們煮早餐及送他們上學，之後才上班，「我的工作日程及重點，與新職任基本保持一致，但我將嘗試與團隊更密切的監視市場。」