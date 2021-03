甘比出任華置CEO後首次受訪　回應質疑稱「一直有向劉鑾雄學習」

撰文: 許世豪 最後更新日期: 2021-03-24 14:13

「甘比」陳凱韻上月接替胞姊出任華人置業(0127)行政總裁一職。對於外界質疑她只是一名前娛樂記者,未必能夠勝任,她接受《彭博》訪問時坦言,「一直都有批評的聲音,但他們不是我應該關心的人」。

今次是她首次以行政總裁身份接受訪問,表示對她來說是新冠疫情一個大挑戰。消費者對購物的興趣不大,對旗下租賃業務面臨越來越大的減租壓力,她與團隊正努力嘗試用不同方法去吸引消費者。

劉鑾雄目前無參與公司管理

她稱,自己一直都向丈夫劉鑾雄學習,而且可能不會太過偏離過往的發展路線(probably won’t veer too far from the course he tracked.)。她又透露,丈夫已經沒有參與公司的管理,除非就陌生商業領域的投資向他徵求意見,否則不會談論公司業務。

甘比早於2002年起加入華置聯營公司,從事化妝品業務包括「雙妹嚜」產品,2016年與劉鑾雄結婚,2017年成為華置的管理層。去年劉鑾雄長子劉鳴煒,將其持有的4.76億股或24.97%華置股權,轉予予陳凱韻名下間接控制的Solar Bright Ltd,完成轉讓後,她的三名子女劉秀樺﹑劉仲學及劉秀兒在華置持股比例增至74.99%。

仍為子女煮早餐及送他們上學

華置近年亦大力投資恒大地產(3333),當中包括股票及債券,惟股價在2017觸及歷史高位後,便反覆向下。甘比表示,本港零售業在艱難的經濟環境中,正尋求復蘇,自己作為行政總裁,會繼續執行公司現行的戰略。

甘比作為三名子女的母親,她表示,自己雖然已出任行政總裁,但新的職責未有改變生活,她仍然會為孩子們煮早餐及送他們上學,之後才上班,「我的工作日程及重點,與新職任基本保持一致,但我將嘗試與團隊更密切的監視市場。」