美股｜三大指數早段先升後回落　道指曾跌逾百點

消息指以色列將暫停對黎巴嫩的打擊，道指周四（4月16日）早段曾漲逾200點，標指納指創再創新高。但投資者仍關切伊朗局勢進展，三大指數隨後回落，道指曾倒跌逾百點。



圖為2026年3月24日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間4月16日

【22:53】Tesla蘋果跌近2%

道指最新報48,411點，跌52點或0.11%；納指最新報24,002點，跌13點或0.06%；標普500指數現報7,022點，跌0點或0.00%。

重磅科技股方面，Tesla挫1.92%、蘋果公司（Apple）跌1.93%、Amazon跌0.90%、Nvidia跌0.33%。

【22:43】油價升逾2% Bitcoin約報7.4萬美元

油價上升，紐約原油期貨現時每桶93.38美元，升2.09美元或2.29%。倫敦布蘭特期油每桶報 97.82美元，漲2.89美元或3.04%。