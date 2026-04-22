摩通︰美軍封鎖海峽影響伊朗油產　高盛CEO料油價處80至100美元

伊朗局勢前景未明，除美伊雙方會否進行新一輪談判外，美國總統特朗普明言，美軍將繼續封鎖霍爾木茲海峽。摩根大通在研究報告中指出，若美國海軍成功實施海上實物封鎖，將迫使伊朗縮減石油產量。



摩通分析師Natasha Kaneva等人在4月21日發布的報告中寫道，此類封鎖措施不僅會從金融層面形成限制，更會直接約束原油外運總量，大幅壓縮伊朗通過迂迴渠道開展貿易的空間，並長期迫使伊朗減產。伊朗陸上原油庫容約8,600萬桶，當前庫容佔用率為54%，剩餘可用庫容約4,000萬桶，僅夠支撐約22天的石油出口量。除此之外，仍有約4艘歸屬伊朗相關業務的超大型油輪停泊在霍爾木茲海峽內，可裝載原油約800萬桶，可緩衝出口時限延長至約26天。

2026年4月18日出現於霍爾木茲海峽的船隻（Reuters）

若海峽全封伊朗16日後停產油

她們指出若出口通道被完全切斷，伊朗將在約16天後被迫啟動減產；到第30天左右，減產幅度將持續加大，直至原油出口近乎完全關停，屆時每日減產規模約190萬桶。

該行分析師補充，此次封鎖或許能提升美方談判籌碼，但前提是封鎖措施執行嚴格、且長期持續，預計需要維持數月之久。

蘇德巍稱美陷衰退風險未顯著上升

隨著中東地區原油生產及運輸出現阻礙，市場人士預期油價將會持續高企。高盛行政總裁蘇德巍認為，在未來3至6個月內，油價每桶處於在80美元至100美元是非常合理。若伊朗衝突大幅升級，可能將油價推至170美元。目前美國經濟衰退風險並未顯著上升。經濟衰退風險可能會改變，「只需一條推文」。

此外中信建投研報指出，霍爾木茲海峽局勢的反覆，表明本輪事件對油運市場的影響仍在按三階段邏輯持續演繹。4月17日短暫開放後，4月18日伊朗再次封鎖，說明局勢尚未穩定；無論美伊博弈後續如何發展，當前市場仍處於霍爾木茲阻斷衝擊向原油運輸基本面逐步傳導的過程中。原油運輸運價分三階段演進：衝突期運價上漲，船隻調配拉長運距推升運價中樞，解封後搶油行情或帶動運價上漲超2個月。目前第三階段也即霍爾木茲海峽解封後勢必會造成全球對原油的搶奪，而這也勢必會傳導到油輪運輸市場。