巴菲特新持倉組合曝光　斥3.5億美元建倉紐約時報　大手沽亞馬遜

股神巴菲特投資旗艦巴郡最新披露文件顯示，巴郡在上季大手減持75%亞馬遜持股，另一投資大動作是押注3.517億美元建倉《紐約時報》。



巴郡於2019年開始買入亞馬遜股份，但在上季大手減持逾75%持股後，亞馬遜持續量減至約230萬股，僅佔巴郡整個投資組合的一小部分。

電商平台亞馬遜（Amazon）LOGO（Getty）

大手減持亞馬遜

巴菲特曾表示後悔未有及早買入亞馬遜，今次巴郡大手減持，顯示他與巴郡管理層對亞馬遜看法有變化。除了亞馬遜，巴郡亦逐步減持蘋果及美銀持股。

巴郡斥3.517億美元建倉《紐約時報》，買入約510萬股，令《紐約時報》成為巴郡投資組合中觸目新成員。

《紐約時報》很早就實現網絡電子轉型，營收節節上升。（Getty Images）

巴郡於2020年將報業投資售予Lee Enterprises，作價1.4億美元。童年時曾擔任派報員賺外快的巴菲特，過去一段長時間認為報紙實際上擁有地方壟斷優勢。不過巴菲特在2019年接受訪問時已預計，大部分報紙最終都會消失，唯有像《紐約時報》這類全國性報紙將會是例外。

分析指巴郡建倉《紐約時報》，或瞄準報業在數碼化轉型及網上訂閱市場的商機。去年《紐約時報》訂閱用戶達1,280萬，新增140萬位訂閱用戶，按此增速推算，2027年訂閱用戶可達1,500萬大關。收入方面，去年《紐約時報》來自數碼業務收入首次突破20億美元，按年增14%，數碼廣告收入增長達20%。