美股｜道指早段先升後倒跌 納指挫逾1% AI概念股下滑
撰文：蕭通
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聯儲局一連兩日起議息，美股周二（4月28日）早段下跌 ，道指曾升逾200點後倒跌。納指則被AI概念股拖累，最新跌逾1%。美《華爾街日報》報道，人工智能巨頭OpenAI未能達到其營收目標，市場憂慮該公司有否能力負擔巨額支出。受消息影響，與OpenAI相關股份，以及晶片股下跌。
本港時間4月28日
【22:54】Nvidia跌3.5% 甲骨文挫4%
道指最新報49,155點，跌12點或0.03%；納指最新報24,538點，跌348點或1.40%；標普500指數現報7,117點，跌55點或0.78%。
重磅科技股方面，Nvidia跌3.54%，暫為跌幅最大道指成份股；Tesla跌1.10%、Amazon跌0.35%、蘋果公司則升1.36%。另外，甲骨文(Oracle)股價下跌4.14%。
【22:39】紐約期油重上100美元 Bitcoin跌穿7.6萬美元
油價上升，紐約原油期貨現時每桶100.37美元，升4.00美元或4.15%。倫敦布蘭特期油每桶報 104.82美元，漲3.13美元或3.08%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報75,706.16美元、24小時內跌逾2%。
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