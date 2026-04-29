港交所首季盈利創新高　賺近52億元　按年增27%

港交所（0388）首季收入及盈利均創下新高。港交所指出截至今年3月底，股東應佔溢利按年增加27%至51.88億元；收入增幅為20%至82.03億元。



港交所指出，季內來自現貨市場收入為41.62億元，按年增加26.1%。股本證券及金融衍生產品收入為18.77億元，商品收入為10.39億元，數據及連接收入為5.99億元，公司項目收入為5.26億元。

上季總投資淨額逾8億元

港交所又指出，季內總投資收益淨額為8.4億元。

集團行政總裁陳翊庭表示﹕「在動盪的宏觀環境下，全球投資者持續尋覓避風港，捕捉亞洲增長機遇，2026 年香港交易所開局良好，首季收入及溢利齊創歷史新高。香港新股市場仍然保持著強勁的勢頭，融資額繼續位居全球領先地位，優質公司紛紛遞交上市申請，持續鞏固我們作為創新企業首選融資平台的地位。」

她又指出﹕「與此同時，我們也繼續推進各項戰略舉措，從而提升市場品質、加強基礎設施，為投資者和發行人提供更豐富的選擇。這些舉措包括下調股票最低上落價位的第二階段、更多市場結構優化措施，以及提升上市機制競爭力的市場諮詢，還有推出新產品和指數，豐富香港市場生態圈。展望未來，我們將繼續深化地區聯繫，擴大市場參與度，並投資建設穩健且創新的多元資產生態圈，確保旗下市場在任何市場週期下都能把握機遇。」