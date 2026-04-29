美股｜聯儲局維持利率不變　道指最新跌350點　紐約期油升7%

美國聯儲局周三（4月29日）公布議息結果，一如預期宣布維持利率不變。市場繼續關注聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）發言，以及收盤後多家大型科企發表財報。議息結果公布後，美股維持跌勢，道指最新跌逾350點。另外，消息指伊朗發出警告，若美國繼續扣押與伊朗有關的船隻，將會採取「前所未有的軍事行動」。油價再度上揚，紐約期油最新升逾7%。



圖為2025年10月29日，美國紐約證券交易所（NYSE）螢幕播放著聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）舉行的記者會。（Reuters）

本港時間4月30日

【02:22】議息結果公布後 道指維持跌勢

美國聯儲局公布議息結果後，道指最新報48,783點，跌358點或0.73%；納指最新報24,603點，跌60點或0.25%；標普500指數現報7,121點，跌17點或0.25%。

【01:09】紐約期油升逾7% 布油創近4年來新高

紐約原油期貨每桶站上109美元，日內漲7.50%。倫敦布蘭特期油每桶突破119.50美元，創2022年6月以來新高。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間4月29日

【22:50】Amazon漲2.2% Visa飆9%

道指最新報48,900點，跌240點或0.49%；納指最新報24,693點，升30點或0.12%；標普500指數現報7,138點，跌0.5點或0.01%。

重磅科技股方面，亞馬遜 (Amazon)、Meta 、微軟（Microsoft），以及Google母公司 Alphabet都將於收盤後發布財報。其中，Amazon股價現漲2.20%、Alphabet升1.14%；微軟跌1.00%。至於其他重磅科技股，Nvidia跌0.91%、蘋果公司（Apple）跌0.41%。

另外，支付處理公司Visa股價漲9.41%，此前該公司上調了全年獲利預測。

【22:39】油價升近5% Bitcoin現報7.67萬美元

油價上升，紐約原油期貨現時每桶104.82美元，升4.89美元或4.89%。倫敦布蘭特期油每桶報 109.48美元，漲5.08美元或4.87%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報76,740.95美元、24小時內約升1%。