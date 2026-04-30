渣打首季稅前多賺17%至25億美元　創新高　惟信貸減值增至3億美元

渣打（2888）公布截至今年3月底止首季業績，季內除稅前溢利增加17%至25億（美元‧下同），創新高。母公司股東應佔溢利為19億元，按年增加19%。



季內淨利息收入按年增加1%至29億元，非利息收入增加16%至30億元。

該行又表示，整體收入按年增加9%至59億元，季內經營支出增加1%至31億元。該行指出嚴謹的成本管理，於季內錄得8%正收入與成本增長差。

至於信貸減值支出增加36.4%或7,900萬元至2.96億元，主要因防範中東衝突影響計提一般性額外撥備1.9億元所致，部份被企業及投資銀行業務撥回及收回款項及其他額外撥加減少抵銷。

溫拓思指出，渣打首季業績創下紀錄，其中財富方案業務及環球銀行業務均錄得雙位數增長。（資料圖片）

渣打行政總裁溫拓思指出﹕「我們在2026年第一季度創下業績紀錄，財富方案業務及環球銀行業務均錄得雙位數增長。儘管地緣政治緊張局勢及環球經濟不確定性持續，憑藉穩據有利的市場位置及嚴謹的風險管理措施，我們有信心維持佳績。我們將繼續協助客戶管理跨境業務及資產，並期待於下月舉行的投資者活動中闡述下一階段的增長藍圖。」

該行又表示，今年的指引維持不變如下：列賬基準經營收入按年增幅將接近5-7%範圍的較低水平（按固定匯率基準計算），其中，預期淨利息收入將大致按年持平（按固定匯率基準計算）﹑列賬基準成本將大致持平（按固定匯率基準計算），包括「提效增益」計劃最後一年的支出，法定有形股東權益回報將高於12%。