財庫局︰機場金庫儲量年內將增至250噸

財經事務及庫務局因應香港推動黃金及大宗商品市場發展方面，向立法會財經事務委員會提交討論文件透露，機場理管局已於2025年初將香港國際機場貴金屬儲存庫容量，從150公噸增加至200公噸，並會在今年內進一步增加至250公噸。機管局亦已立項擴展在機場的倉儲設施，規模將達至千公噸級別，兼顧本地儲存、交割和過境轉運需求。



根據此前披露，港府計劃在三年內，將黃金儲存量超過2,000公噸為目標。另外，截至今年3月底，倫敦金屬交易所15個在港認可倉庫已全數投入服務，現時已儲有約2.4萬公噸有色金屬。這比財庫局局長許正宇在3月底時所言的2.3萬公噸，進一步增加。

政府此前已表示，會協助業界成立行業協會，加強向外推廣香港黃金生態圈，並拓展與海內外業界的聯繫。財庫展因應成立行業協會，計劃在今年下半年啟動籌備小組，視乎籌備小組的討論，目標在年內成立行業協會。

金價：圖為2006 年5 月30 日，南非傑米斯頓（Germiston）的蘭德精煉廠（Rand Refinery）展示的金條。（Reuters）

財庫局目前正連同相關機構，研究為在香港進行黃金交易及結算的合資格機構提供稅務優惠，吸引他們落戶或在港擴展業務。擬進行研究時，當中包括參考其他國際主要黃金交易市場的稅務優惠政策，確保香港在稅務安排方面具備競爭力。另外，為吸引更多基金和家族辦公室在香港成立及營運，政府經徵詢業界意見後，擬訂了優化基金和單一家族辦公室優惠税制的方案，當中包括擴大合資格投資的涵蓋範圍，以包括貴金屬，預料可推動黃金的相關投資活動。

文件內又指，財庫局亦致力深化與「一帶一路」國家及其他國際市場參與者合作，積極開展與亞太、非洲、南美及中東的多個經濟體對話。未來他們會聯同引進重點企業辦公室及投資推廣署，透過不同的會議、訪問及大型活動，推廣香港發展黃金市場的方向和具體措施，以吸引內地及國際投資者和用家，在香港儲存黃金以及進行交易、清算和交割。