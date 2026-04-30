美股｜道指盤中漲逾700點　Meta曾瀉10%　Alphabet飆近一成

美國首季國內生產總值（GDP）維持增長，環比年率初值上升2%，但低於市場預期的2.3%。受多間大型企業季績理想帶動，美股周四（4月30日）上揚，道指盤中曾升逾700點，最新仍漲近700點；納指在早段下跌後，目前亦轉漲。另外，Meta公布業績後翌日，股價最多曾跌一成。同日發表財報的Google母公司Alphabet，最新股價則升近一成。



圖為2026年4月2日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間5月1日

【01:16】Meta跌幅收窄至9% Nvidia挫逾4% 微軟跌逾半成

道指最新報49,544點，升682點或1.40%；納指最新報24,757點，轉漲84點或0.34%；標普500指數現報7,177點，升41點或0.58%。

重磅科技股方面，Google母公司Alphabet 公布，雲端運算部門季績創下紀錄，目前股價飆9.38%。微軟挫5.77%，暫為跌幅最大道指成份股。Meta現跌8.93%、亞馬遜 (Amazon）股價在財報發布後亦跌1.05%。

另外，Nvidia最新跌4.33%，蘋果公司（Apple）則升0.33%。

2025年9月11日，圖中一名青少年手持智能手機，在美國科企Meta標誌前自拍。（Reuters）

本港時間4月30日

【22:50】Meta跌一成 Nvidia挫近4% Alphabet 飆逾半成

道指最新報49,445點，升583點或1.19%；納指最新報24,601點，跌71點或0.29%；標普500指數現報7,151點，升15點或0.22%。

重磅科技股方面，Google母公司Alphabet 公布，雲端運算部門季績創下紀錄，帶動股價漲5.49%。Meta 和微軟在公布資本支出計劃的翌日，股價則分別下跌。Meta現跌9.80%；微軟挫4.53%，暫為跌幅最大道指成份股。

亞馬遜 (Amazon）儘管雲端運算銷售勝預期，股價在財報發布後跌1.99%。另外，Nvidia最新跌3.79%，蘋果公司（Apple）則升0.33%。

藥廠禮來公司（Eli Lilly）股價上漲9.11%，此前該公司上調了年度獲利預期，原因是減肥藥需求持續強勁。建築和採礦設備製造商Caterpillar 股價上漲8.39%，創下歷史新高，亦暫為升幅最大道指成份股。

2025年11月6日，美國加州聖克拉拉市矽谷（Silicon Valley）英偉達（NVIDIA）總部大樓前的標示牌。（Getty）

【22:40】油價最新變化不大 Bitcoin現報7.6萬美元

油價變動不大，紐約原油期貨現時每桶106.06美元，跌0.82美元或0.77%。倫敦布蘭特期油每桶報 110.59美元，漲0.15美元或0.14%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報76,208.22美元、24小時內約跌0.4%。