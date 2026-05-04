網紅股GameStop提議以560億美元　收購規模為本身近四倍的eBay

據彭博報道，GameStop Corp.提議以約560億美元的現金和股票收購eBay Inc.，這是Ryan Cohen有意接管一家規模比自己大數倍的知名電商公司之大膽嘗試。

這家遊戲零售連鎖店提議，以每股125美元的現金加股票收購這家線上零售商，較其周五收盤價溢價約20%。持有eBay約5%股份的GameStop表示，已獲得道明銀行的承諾，將提供約200億美元的債務融資，以支持這筆交易。在周日致投資者的一封信中，ameStop承諾，在交易完成後12個月內，每年將節省約20億美元。

此次收購要約標誌著GameStop令人矚目的崛起。這家電子遊戲零售連鎖店曾因玩家越來越多在數位商店購買軟體而縮減了實體店規模。2021年，GameStop因散戶大力吹捧成為市場焦點。在2008年金融危機前因成功做空抵押貸款而聲名鵲起的Scion Asset Management負責人Michael Burry，2019年左右就看漲GameStop的股票，推動其股價上漲。

截至周五，GameStop的市值為120億美元，eBay的市值約460億美元，儘管這家遊戲零售商擁有約90億美元的現金儲備。

Cohen向《華爾街日報》表示：「eBay的價值應該、也將會遠高於現在。我正在思考如何把eBay打造成一家價值數千億美元的公司。」