美股｜道指早段漲600點　三大指數同升逾1%　油價最新挫7%

消息指美伊可望達成和平協議，加上市場對人工智能（AI）的投資熱潮持續，美股周三（5月6日）早段造好，三大指數同升逾1%，道指目前升逾600點，納指及標指曾創盤中新高。油價大幅下跌，最新挫逾7%。



2026年2月17日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間5月6日

【22:44】AMD飆逾15% Nvidia漲逾4%

道指最新報49,908點，升610點或1.24%；納指最新報25,671點，漲345點或1.36%；標普500指數現報7,340點，升81點或1.12%。

半導體公司AMD預測第二季營收超出市場預期，主要得益於數據中心對晶片的強勁需求，帶動AI相關股票上揚。AMD股價漲15.69%、Intel升1.64%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia升4.24%、Google母公司Alphabet漲2.31%、蘋果公司（Apple）升漲0.31%、亞馬遜（Amazon）漲0.47%。

圖為2023年2月17日，美國半導體公司AMD 的標誌出現在GPU晶片上。（Reuters）

【22:41】紐約期油跌近4% Bitcoin現報8.17萬美元

油價下跌，紐約期貨原油現時每桶95.03美元，跌7.24美元或7.08%。倫敦布蘭特期油每桶報101.89美元，跌7.98美元或7.26%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報81,728.53美元、24小時內約升0.5%。